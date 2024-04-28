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トルコの警察署で銃撃、警官2人死亡
トルコの警察署で銃撃、警官2人死亡
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トルコ南東部の警察署で銃撃があり、警官2人が死亡、8人が負傷した。現地メディア、ハルクテレビが目撃者の話として報じた。 2024年4月28日, Sputnik 日本
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アディヤマン市で警察官が発砲、警察署長が銃撃で死亡した。政府当局はまだ状況についてコメントしていない。
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トルコの警察署で銃撃、警官2人死亡
2024年4月28日, 08:27 (更新: 2024年4月28日, 08:40)
トルコ南東部の警察署で銃撃があり、警官2人が死亡、8人が負傷した。現地メディア、ハルクテレビが目撃者の話として報じた。
アディヤマン市で警察官が発砲、警察署長が銃撃で死亡した。政府当局はまだ状況についてコメントしていない。