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衆院３補選で自民全敗　立民3勝
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衆院3補欠選挙が28日投開票され、自民党は候補者擁立を見送った選挙区を含め全敗した。日本の各メディアが報じた。 2024年4月28日, Sputnik 日本
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報道によると、自民党が唯一候補者を擁立した島根1区では、立憲民主党の元議員・亀井亜紀子氏の当選が確実になった。東京15区は、立憲民主党の新人・酒井菜摘氏が当選を確実にした。長崎3区では、立憲民主党の前議員・山田勝彦氏の当選が確実になった。立憲民主党が3選挙区すべてで勝利した。自民党の茂木幹事長は全敗となったことを受け、党本部で記者団に対し「大変厳しい選挙結果だった」と述べ、「国民の信頼を回復できるよう努めていきたい」と語った。
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衆院３補選で自民全敗　立民3勝

2024年4月28日, 20:44
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国会（アーカイブ写真） - Sputnik 日本, 1920, 28.04.2024
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衆院3補欠選挙が28日投開票され、自民党は候補者擁立を見送った選挙区を含め全敗した。日本の各メディアが報じた。
報道によると、自民党が唯一候補者を擁立した島根1区では、立憲民主党の元議員・亀井亜紀子氏の当選が確実になった。東京15区は、立憲民主党の新人・酒井菜摘氏が当選を確実にした。長崎3区では、立憲民主党の前議員・山田勝彦氏の当選が確実になった。立憲民主党が3選挙区すべてで勝利した。
自民党の茂木幹事長は全敗となったことを受け、党本部で記者団に対し「大変厳しい選挙結果だった」と述べ、「国民の信頼を回復できるよう努めていきたい」と語った。
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