https://sputniknews.jp/20240428/3-18296880.html

衆院３補選で自民全敗 立民3勝

衆院３補選で自民全敗 立民3勝

Sputnik 日本

衆院3補欠選挙が28日投開票され、自民党は候補者擁立を見送った選挙区を含め全敗した。日本の各メディアが報じた。 2024年4月28日, Sputnik 日本

2024-04-28T20:44+0900

2024-04-28T20:44+0900

2024-04-28T20:44+0900

政治

国内

選挙

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/495/48/4954825_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_02c43e6ac91c5bb8a080c137eb4f5246.jpg

報道によると、自民党が唯一候補者を擁立した島根1区では、立憲民主党の元議員・亀井亜紀子氏の当選が確実になった。東京15区は、立憲民主党の新人・酒井菜摘氏が当選を確実にした。長崎3区では、立憲民主党の前議員・山田勝彦氏の当選が確実になった。立憲民主党が3選挙区すべてで勝利した。自民党の茂木幹事長は全敗となったことを受け、党本部で記者団に対し「大変厳しい選挙結果だった」と述べ、「国民の信頼を回復できるよう努めていきたい」と語った。

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

政治, 国内, 選挙