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インドネシアで大規模噴火 気象庁「目立った潮位の変化はなし」
インドネシアで大規模噴火 気象庁「目立った潮位の変化はなし」
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日本時間30日午前4時ごろ、インドネシアのルアング火山で大規模な噴火が発生。気象庁は噴火による津波の有無などについて調べているが、午前6時40分現在、日本や海外の観測点で目立った潮位の変化は観測されていないという。NHKが伝えている。 2024年4月30日, Sputnik 日本
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噴煙は高度約1万9000メートルに到達したという。ルアング火山では今月17日にも大規模噴火が発生したが、日本への津波の影響はなかった。
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インドネシアで大規模噴火 気象庁「目立った潮位の変化はなし」
2024年4月30日, 08:11 (更新: 2024年4月30日, 08:12)
日本時間30日午前4時ごろ、インドネシアのルアング火山で大規模な噴火が発生。気象庁は噴火による津波の有無などについて調べているが、午前6時40分現在、日本や海外の観測点で目立った潮位の変化は観測されていないという。NHKが伝えている。
噴煙は高度約1万9000メートルに到達したという。
ルアング火山では今月17日にも大規模噴火が発生したが、日本への津波の影響はなかった。