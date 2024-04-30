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桂由美さんが死去 日本ブライダルファッションの第一人者

桂由美さんが死去 日本ブライダルファッションの第一人者

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ブライダルファッションデザイナーの第一人者、桂由美（本名・結城由美）さんが26日、94歳で死去した。桂さんが手掛けた「株式会社ユミカツラインターナショナル」が発表した。 2024年4月30日, Sputnik 日本

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桂さんは1964年、日本初のブライダルファッションデザイナーとして活動を開始した。翌年、日本初のブライダル専門店「桂由美ブライダルサロン」をオープン。婚礼衣装の主流が和服だった日本で、ウェディングドレスの普及に尽力した。「ユミカツラ」のドレスは世界各国で販売されたほか、パリやニューヨークなど世界各国30以上の都市で、計500回以上のファッションショーを行った。共同通信などによると、葬儀は行わず、追悼ショー（しのぶ会）を後日開催予定。

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