https://sputniknews.jp/20240430/18304845.html

韓国野党議員らが竹島上陸 日本外務省は厳重抗議

韓国野党議員らが竹島上陸 日本外務省は厳重抗議

Sputnik 日本

韓国の野党「共に民主党」の議員3名を含む党員17人が30日、島根県の竹島（韓国名・独島）に上陸した。これに対して、日本外務省は同日、在日韓国大使館に対して、竹島は史実上も国際法上も「明らかに日本固有の領土である」として、 厳重な抗議を申し入れた。 2024年4月30日, Sputnik 日本

2024-04-30T20:01+0900

2024-04-30T20:01+0900

2024-04-30T20:01+0900

政治

竹島

韓国

国内

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/364/85/3648575_0:151:3001:1839_1920x0_80_0_0_d1d598a8c88cdaf394002a029c1a5ea9.jpg

韓国の議員らは、日本の領有権主張を「帝国主義の侵略を正当化し、軍国主義の亡霊を表すもの」で容認できないと糾弾。なお、今回、竹島に上陸した「共に民主党」の議員らは、今後も島訪問を続け、領土主権を守る方針を明らかにしている。

竹島

韓国

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

政治, 竹島, 韓国, 国内