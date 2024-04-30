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韓国野党議員らが竹島上陸 日本外務省は厳重抗議
韓国野党議員らが竹島上陸 日本外務省は厳重抗議
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韓国の野党「共に民主党」の議員3名を含む党員17人が30日、島根県の竹島（韓国名・独島）に上陸した。これに対して、日本外務省は同日、在日韓国大使館に対して、竹島は史実上も国際法上も「明らかに日本固有の領土である」として、 厳重な抗議を申し入れた。 2024年4月30日, Sputnik 日本
2024-04-30T20:01+0900
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韓国の議員らは、日本の領有権主張を「帝国主義の侵略を正当化し、軍国主義の亡霊を表すもの」で容認できないと糾弾。なお、今回、竹島に上陸した「共に民主党」の議員らは、今後も島訪問を続け、領土主権を守る方針を明らかにしている。
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韓国野党議員らが竹島上陸 日本外務省は厳重抗議
韓国の野党「共に民主党」の議員3名を含む党員17人が30日、島根県の竹島（韓国名・独島）に上陸した。これに対して、日本外務省は同日、在日韓国大使館に対して、竹島は史実上も国際法上も「明らかに日本固有の領土である」として、 厳重な抗議を申し入れた。
韓国の議員らは、日本の領有権主張を「帝国主義の侵略を正当化し、軍国主義の亡霊を表すもの」で容認できないと糾弾。なお、今回、竹島に上陸した「共に民主党」の議員らは、今後も島訪問を続け、領土主権を守る方針を明らかにしている。
日本の2024年の外交青書は竹島について、「日本固有の領土」との立場を示し、毅然と対応すると記している。