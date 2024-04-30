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稲妻が舞う珍現象　インドネシア火山噴火
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インドネシア北東部ルアング火山で4月30日朝、大規模な噴火が始まった。その模様を撮影した動画がSNS上で拡散されている。火山上空で1秒に数十回もの稲妻が閃く様子が見られる。これは火山雷といわれる現象。 2024年4月30日, Sputnik 日本
2024-04-30T23:55+0900
2024-04-30T23:57+0900
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最新の情報ではルアング火山のあるタグランダン島からはすでに1万2000人が避難した。地元では津波発生警報も出されている。
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稲妻が舞う珍現象　インドネシア火山噴火

2024年4月30日, 23:55 (更新: 2024年4月30日, 23:57)
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インドネシア北東部ルアング火山で4月30日朝、大規模な噴火が始まった。その模様を撮影した動画がSNS上で拡散されている。火山上空で1秒に数十回もの稲妻が閃く様子が見られる。これは火山雷といわれる現象。
最新の情報ではルアング火山のあるタグランダン島からはすでに1万2000人が避難した。地元では津波発生警報も出されている。
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