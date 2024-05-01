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中国・広東省で高速道路が崩落、車18台が瓦礫の下に
中国・広東省で高速道路が崩落、車18台が瓦礫の下に
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中国南部の広東省で高速道路が崩落し、18台の車が瓦礫の下敷きとなった。現時点で31人が救出され、病院に搬送された。中国中央電視台が報じた。 2024年5月1日, Sputnik 日本
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事故は現地時間で1日の午前2時10分頃に発生した。広東省と福建省を繋ぐ高速道路が崩落した模様。
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中国・広東省で高速道路が崩落、車18台が瓦礫の下に
2024年5月1日, 13:20 (更新: 2024年5月1日, 13:22)
中国南部の広東省で高速道路が崩落し、18台の車が瓦礫の下敷きとなった。現時点で31人が救出され、病院に搬送された。中国中央電視台が報じた。
事故は現地時間で1日の午前2時10分頃に発生した。広東省と福建省を繋ぐ高速道路が崩落した模様。