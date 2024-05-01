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伊藤忠がビッグモーターの事業引き継ぎ新会社を設立
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ビッグモーターの事業を引き継ぐ伊藤忠商事は記者会見を開き、1日付けで新会社を設立した。NHKが報じた。 2024年5月1日, Sputnik 日本
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新会社の社名は「WECARS」で、社長には伊藤忠商事の元執行役員、田中慎二郎氏が就任した。ビッグモーターの旧経営陣は新会社の取締役には就任しないとのこと。新会社は伊藤忠商事、子会社の伊藤忠エネクス、投資ファンド「ジェイ・ウィル・パートナーズ」と共同で400億円を拠出する。すべての事業を引き継ぎ、およそ4200人の従業員の雇用も継続するという。一方、存続会社は社名をビッグモーターから「BALM」に変更し、ジェイ・ウィル・パートナーズが創業家から100％の株式を取得、負債などの処理や、保険金の不正請求に関する損害賠償への対応にあたるという。
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伊藤忠がビッグモーターの事業引き継ぎ新会社を設立
2024年5月1日, 14:26 (更新: 2024年5月1日, 14:31)
ビッグモーターの事業を引き継ぐ伊藤忠商事は記者会見を開き、1日付けで新会社を設立した。NHKが報じた。
新会社の社名は「WECARS」で、社長には伊藤忠商事の元執行役員、田中慎二郎氏が就任した。ビッグモーターの旧経営陣は新会社の取締役には就任しないとのこと。
新会社は伊藤忠商事、子会社の伊藤忠エネクス、投資ファンド「ジェイ・ウィル・パートナーズ」と共同で400億円を拠出する。すべての事業を引き継ぎ、およそ4200人の従業員の雇用も継続するという。
一方、存続会社は社名をビッグモーターから「BALM」に変更し、ジェイ・ウィル・パートナーズが創業家から100％の株式を取得、負債などの処理や、保険金の不正請求に関する損害賠償への対応にあたるという。