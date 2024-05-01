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大阪万博ボランティア　5.5万人が応募
大阪万博ボランティア　5.5万人が応募
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万博協会と大阪府市は1日、2025年の大阪・関西万博の #ボランティア について、目標の2万人を大幅に超える5万5222人から応募があったと発表した。関西テレビなどが伝えた。 2024年5月1日, Sputnik 日本
2024-05-01T20:34+0900
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募集人数を超えた場合は抽選となるが、大阪府の吉村洋文知事は「1人でも多くの方が参加できるように調整する」と発言。だが、数が増えれば交通費や食費の支給などで #万博 の運営費が膨らむことが課題になっている。
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大阪万博ボランティア　5.5万人が応募

2024年5月1日, 20:34
© 写真 : @hiroyoshimura建設中の万博会場と吉村知事
建設中の万博会場と吉村知事 - Sputnik 日本, 1920, 01.05.2024
© 写真 : @hiroyoshimura
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万博協会と大阪府市は1日、2025年の大阪・関西万博の #ボランティア について、目標の2万人を大幅に超える5万5222人から応募があったと発表した。関西テレビなどが伝えた。
募集人数を超えた場合は抽選となるが、大阪府の吉村洋文知事は「1人でも多くの方が参加できるように調整する」と発言。だが、数が増えれば交通費や食費の支給などで #万博 の運営費が膨らむことが課題になっている。
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