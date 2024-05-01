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米M88装甲回収車がモスクワに到着 戦利品武器展に出展
米M88装甲回収車がモスクワに到着 戦利品武器展に出展
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紛争地帯で鹵獲された米国製のM88装甲回収車がNATOの兵器の戦利品として展示されるため、モスクワに到着した。ロシア国防省が発表した。 2024年5月1日, Sputnik 日本
2024-05-01T05:37+0900
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装甲回収車の主目的は戦場で損傷を受けた戦車を回収することにある。 今回、モスクワに運ばれたM88はロシア軍がアブデーフカ近郊で鹵獲したもの。
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米M88装甲回収車がモスクワに到着 戦利品武器展に出展
2024年5月1日, 05:37 (更新: 2024年5月1日, 05:39)
紛争地帯で鹵獲された米国製のM88装甲回収車がNATOの兵器の戦利品として展示されるため、モスクワに到着した。ロシア国防省が発表した。
装甲回収車の主目的は戦場で損傷を受けた戦車を回収することにある。 今回、モスクワに運ばれたM88はロシア軍がアブデーフカ近郊で鹵獲したもの。
戦利品の兵器展示会はモスクワ南西部の戦勝記念公園でロシア国防省の主催で組織される。公開は明日、5月1日から31日まで。