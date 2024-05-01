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Танк немецкого производства Леопард-2 - Sputnik 日本, 1920
西側諸国によるウクライナへの兵器供与
2022年2月にロシアが特別軍事作戦を開始して以来、 米国などの西側諸国はウクライナへ重装備の供与をはじめ、積極的な軍事支援を行っている。特に、ウクライナはすでに対戦車ミサイル「ジャベリン」、携帯式防空ミサイルシステム「スティンガー」、戦車「レオパルト」、「M1エイブラムス」、「チャレンジャー」、防空システム「パトリオット」、多連装ロケット砲「ハイマース」、巡航ミサイル「ストームシャドウ」などの兵器を受領している。スプートニクはウクライナへの兵器供与を注視し、その特徴や戦場での能力をまとめた。
https://sputniknews.jp/20240501/m88-18307041.html
米M88装甲回収車がモスクワに到着　戦利品武器展に出展
米M88装甲回収車がモスクワに到着　戦利品武器展に出展
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紛争地帯で鹵獲された米国製のM88装甲回収車がNATOの兵器の戦利品として展示されるため、モスクワに到着した。ロシア国防省が発表した。 2024年5月1日, Sputnik 日本
2024-05-01T05:37+0900
2024-05-01T05:39+0900
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西側諸国によるウクライナへの兵器供与
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装甲回収車の主目的は戦場で損傷を受けた戦車を回収することにある。 今回、モスクワに運ばれたM88はロシア軍がアブデーフカ近郊で鹵獲したもの。
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米M88装甲回収車がモスクワに到着　戦利品武器展に出展

2024年5月1日, 05:37 (更新: 2024年5月1日, 05:39)
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米M88装甲回収車がモスクワに到着　戦利品武器展に出展 - Sputnik 日本, 1920, 01.05.2024
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紛争地帯で鹵獲された米国製のM88装甲回収車がNATOの兵器の戦利品として展示されるため、モスクワに到着した。ロシア国防省が発表した。
装甲回収車の主目的は戦場で損傷を受けた戦車を回収することにある。 今回、モスクワに運ばれたM88はロシア軍がアブデーフカ近郊で鹵獲したもの。

戦利品の兵器展示会はモスクワ南西部の戦勝記念公園でロシア国防省の主催で組織される。公開は明日、5月1日から31日まで。

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