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NATO諸国に対するウクライナの信頼揺ぐ＝NATO事務総長
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武器供給の遅れにより、NATO加盟国に対するウクライナの信頼は「揺らいでいる」。NATOのストルテンベルグ事務総長はロイター通信の取材に応じた中で、「もちろん、約束を果たさなかったという事実は（ウクライナの）信頼を揺るがした」と述べた。 2024年5月1日, Sputnik 日本
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先に事務総長はウクライナの首都キエフを電撃訪問し、約束していた規模の支援を行わなかったことにより、「戦場の結果」を招いたとし、謝罪の意を表明していた。
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NATO諸国に対するウクライナの信頼揺ぐ＝NATO事務総長

2024年5月1日, 08:54 (更新: 2024年5月1日, 09:50)
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NATO諸国に対するウクライナの信頼揺ぐ＝NATO事務総長 - Sputnik 日本, 1920, 01.05.2024
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武器供給の遅れにより、NATO加盟国に対するウクライナの信頼は「揺らいでいる」。NATOのストルテンベルグ事務総長はロイター通信の取材に応じた中で、「もちろん、約束を果たさなかったという事実は（ウクライナの）信頼を揺るがした」と述べた。
先に事務総長はウクライナの首都キエフを電撃訪問し、約束していた規模の支援を行わなかったことにより、「戦場の結果」を招いたとし、謝罪の意を表明していた。
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