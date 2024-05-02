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ロシア軍が極超音速ミサイルでウクライナ軍のハイマース発射装置を次々と撃破
ロシア軍が極超音速ミサイルでウクライナ軍のハイマース発射装置を次々と撃破
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ロシア軍の「ザーパド（西）」部隊はハリコフ州（ハルキウ州）レリュコフカ村近くで極超音速ミサイル「イスカンデル-M」により米製ロケットシステム「ハイマース」の発射装置を2基、破壊した。 2024年5月2日, Sputnik 日本
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先に米国防総省が発表した追加のウクライナ支援にはハイマース用のミサイルも含まれていた。
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ロシア軍が極超音速ミサイルでウクライナ軍のハイマース発射装置を次々と撃破

2024年5月2日, 09:17 (更新: 2024年5月2日, 09:20)
© Sputnik / Alexei Danichev / メディアバンクへ移行ロシア軍が極超音速ミサイルでウクライナ軍のハイマース発射装置を次々と撃破
ロシア軍が極超音速ミサイルでウクライナ軍のハイマース発射装置を次々と撃破 - Sputnik 日本, 1920, 02.05.2024
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ロシア軍の「ザーパド（西）」部隊はハリコフ州（ハルキウ州）レリュコフカ村近くで極超音速ミサイル「イスカンデル-M」により米製ロケットシステム「ハイマース」の発射装置を2基、破壊した。
先に米国防総省が発表した追加のウクライナ支援にはハイマース用のミサイルも含まれていた。
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