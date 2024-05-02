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ロシア軍が極超音速ミサイルでウクライナ軍のハイマース発射装置を次々と撃破
ロシア軍が極超音速ミサイルでウクライナ軍のハイマース発射装置を次々と撃破
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ロシア軍の「ザーパド（西）」部隊はハリコフ州（ハルキウ州）レリュコフカ村近くで極超音速ミサイル「イスカンデル-M」により米製ロケットシステム「ハイマース」の発射装置を2基、破壊した。 2024年5月2日, Sputnik 日本
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先に米国防総省が発表した追加のウクライナ支援にはハイマース用のミサイルも含まれていた。
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ロシア軍が極超音速ミサイルでウクライナ軍のハイマース発射装置を次々と撃破
2024年5月2日, 09:17 (更新: 2024年5月2日, 09:20)
ロシア軍の「ザーパド（西）」部隊はハリコフ州（ハルキウ州）レリュコフカ村近くで極超音速ミサイル「イスカンデル-M」により米製ロケットシステム「ハイマース」の発射装置を2基、破壊した。
先に米国防総省が発表した追加のウクライナ支援にはハイマース用のミサイルも含まれていた。