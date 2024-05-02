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中国の高速道路崩落による死者数が36人に増加
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中国南部の広東省で発生した高速道路の一部崩落による死者数が36人に増加した。新華社通信が報じた。 2024年5月2日, Sputnik 日本
2024-05-02T11:25+0900
2024-05-02T11:28+0900
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災害・事故・事件
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先の報道ではこの崩落により18台の車が落下したとされていたが、最新情報によると、被害にあった車の数は23台にまで増加したという。この事故で36人が死亡したほか、30人が負傷したという。負傷者について、命に別状はないとのこと。
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中国の高速道路崩落による死者数が36人に増加

2024年5月2日, 11:25 (更新: 2024年5月2日, 11:28)
© 写真中国の高速道路崩落による死者数が36人に増加
中国の高速道路崩落による死者数が36人に増加 - Sputnik 日本, 1920, 02.05.2024
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中国南部の広東省で発生した高速道路の一部崩落による死者数が36人に増加した。新華社通信が報じた。
先の報道ではこの崩落により18台の車が落下したとされていたが、最新情報によると、被害にあった車の数は23台にまで増加したという。
この事故で36人が死亡したほか、30人が負傷したという。負傷者について、命に別状はないとのこと。
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