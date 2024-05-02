https://sputniknews.jp/20240502/8-18314409.html

萩生田氏、世耕氏ら8人不起訴＝東京地検

萩生田氏、世耕氏ら8人不起訴＝東京地検

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自民党の裏金問題で、東京地検特捜部は2日、政治資金規正法違反などの疑いで刑事告発されていた元安倍派幹部の萩生田光一前政調会長と世耕弘成前参院幹事長ら8人を不起訴処分とした。日本の各メディアが伝えた。 2024年5月2日, Sputnik 日本

2024-05-02T18:35+0900

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共同通信などによると、議員本人を含む6人は嫌疑不十分、萩生田氏の秘書と世耕氏の政治資金監理団体の会計責任者が起訴猶予となった。特捜部は「告発事実を認めるに足る証拠を収集するに至らなかった」としている。これまでに萩生田氏側は2728万円、世耕氏側は1542万円の収入を、自らが代表を務める政治団体の報告書に記載していなかったとして、大学教授や市民団体によって刑事告発されていた。

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