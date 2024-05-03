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ドル円、一時152円台後半まで値上がり 3週間ぶり高値
ドル円、一時152円台後半まで値上がり 3週間ぶり高値
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3日の外国為替市場で、円相場は一時1ドル＝152円台後半を付けた。4月中旬以来、約3週間ぶりの円高ドル安水準となった。 2024年5月3日, Sputnik 日本
2024-05-03T12:52+0900
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3日午前11時の時点で、1ドル＝152円83銭近辺で取引された。各報道によると、日本政府・日銀による為替介入への警戒感から、円買いドル売りが進んだとみられている。外国為替市場では2日早朝、1ドル＝153円まで4円以上円高方向に動いた。政府・日銀が「覆面」方式で円買いの為替介入を実施したとの見方が広がっており、市場関係者の推計によると3兆円規模。先月29日にも、海外市場で円相場が一時1ドル＝160円台から154円台まで急落する場面があった。これも政府・日銀が覆面介入に踏み切ったとみられており、その規模は5兆円とされている。
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ドル円、一時152円台後半まで値上がり 3週間ぶり高値
3日の外国為替市場で、円相場は一時1ドル＝152円台後半を付けた。4月中旬以来、約3週間ぶりの円高ドル安水準となった。
3日午前11時の時点で、1ドル＝152円83銭近辺で取引された。各報道によると、日本政府・日銀による為替介入への警戒感から、円買いドル売りが進んだとみられている。
外国為替市場では2日早朝、1ドル＝153円まで4円以上円高方向に動いた。政府・日銀が「覆面」方式で円買いの為替介入を実施したとの見方が広がっており、市場関係者の推計によると3兆円規模。
先月29日にも、海外市場で円相場が一時1ドル＝160円台から154円台まで急落する場面があった。これも政府・日銀が覆面介入に踏み切ったとみられており、その規模は5兆円とされている。