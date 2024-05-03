https://sputniknews.jp/20240503/18320545.html

日米豪比の防衛相、ハワイで会談 対中念頭に協力深化議論

日米豪比の防衛相、ハワイで会談 対中念頭に協力深化議論

Sputnik 日本

日本の木原稔防衛相は2日（日本時間3日）、米ハワイで米国、豪州、フィリピンの国防相らとの4カ国会談を行った。日本の各メディアが伝えた。4カ国の防衛相会談は昨年6月以来、2回目。 2024年5月3日, Sputnik 日本

2024-05-03T14:24+0900

2024-05-03T14:24+0900

2024-05-03T14:24+0900

フィリピン

中国

南シナ海

米国

国際

政治

国内

オーストラリア

自衛隊

アメリカ軍

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/05/03/18320625_0:268:2048:1420_1920x0_80_0_0_79beb554ebfc522ca532c9f7e8f8d984.jpg

共同通信などによると、会談では対中国を念頭にした協力の在り方について話し合った。4カ国は4月、南シナ海で「海上協同活動」と銘打った共同演習を行っている。木原防衛相は会談後の記者会見で、「平和と安定を維持するための同盟国・同志国との協力を強めることが喫緊の課題」。米国のロイド・オースティン国防長官は「我々はインド太平洋での平和、安定、抑止のビジョンを共有している」と結束をアピールした。一方、日米の2カ国会談では防衛装備品の共同開発や、日米首脳会談で合意した自衛隊と米軍の指揮枠組みの見直しについて話し合われた。日米豪3カ国会談では、ステルス戦闘機F35を使った共同演習などについて議論されたとみられている。

フィリピン

中国

南シナ海

国内

オーストラリア

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

フィリピン, 中国, 南シナ海, 米国, 国際, 政治, 国内, オーストラリア, 自衛隊, アメリカ軍