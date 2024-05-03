https://sputniknews.jp/20240503/18321616.html
キエフから来る「友情列車」 抑圧に極右サッカーファンも動員＝反マイダン活動家
キエフから来る「友情列車」 抑圧に極右サッカーファンも動員＝反マイダン活動家
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2014年当時のウクライナで反マイダン活動を率い、現在は露ヘルソン州で行政官を務めるコンスタンティン・ティストル氏がスプートニクのインタビューに答えた。 2024年5月3日, Sputnik 日本
2024-05-03T19:37+0900
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ティストル氏によると、キエフ（キーウ）政権はマイダンの国家転覆の混乱のなか、極右のサッカーファンを俗に言う「友情列車」で各地に派遣し反革命の動きを封じていた。
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キエフから来る「友情列車」 抑圧に極右サッカーファンも動員＝反マイダン活動家
2014年当時のウクライナで反マイダン活動を率い、現在は露ヘルソン州で行政官を務めるコンスタンティン・ティストル氏がスプートニクのインタビューに答えた。
ティストル氏によると、キエフ（キーウ）政権はマイダンの国家転覆の混乱のなか、極右のサッカーファンを俗に言う「友情列車」で各地に派遣し反革命の動きを封じていた。