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キエフから来る「友情列車」　抑圧に極右サッカーファンも動員＝反マイダン活動家
キエフから来る「友情列車」　抑圧に極右サッカーファンも動員＝反マイダン活動家
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2014年当時のウクライナで反マイダン活動を率い、現在は露ヘルソン州で行政官を務めるコンスタンティン・ティストル氏がスプートニクのインタビューに答えた。 2024年5月3日, Sputnik 日本
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ティストル氏によると、キエフ（キーウ）政権はマイダンの国家転覆の混乱のなか、極右のサッカーファンを俗に言う「友情列車」で各地に派遣し反革命の動きを封じていた。
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キエフから来る「友情列車」　抑圧に極右サッカーファンも動員＝反マイダン活動家

2024年5月3日, 19:37
インタビュー
インタビュー - Sputnik 日本, 1920, 03.05.2024
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2014年当時のウクライナで反マイダン活動を率い、現在は露ヘルソン州で行政官を務めるコンスタンティン・ティストル氏がスプートニクのインタビューに答えた。
ティストル氏によると、キエフ（キーウ）政権はマイダンの国家転覆の混乱のなか、極右のサッカーファンを俗に言う「友情列車」で各地に派遣し反革命の動きを封じていた。
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