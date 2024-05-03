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ブラジルで豪雨による洪水 29人死亡

ブラジルで豪雨による洪水 29人死亡

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ブラジル南部では先月29日以降、豪雨により壊滅的な洪水が発生し、少なくとも29人が死亡、60人が行方不明となっている。現地メディアMetropolesが報じた。 2024年5月3日, Sputnik 日本

2024-05-03T10:21+0900

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ウルグアイと国境を接する南部リオグランデ・ド・スル州の213の自治体が被害を受け、橋の損壊、地滑り、ダムの決壊などが確認されている。地元メディアによると、すでに1万人が家を失ったという。

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