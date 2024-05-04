https://sputniknews.jp/20240504/18329336.html
イラン革命防衛隊の船舶が初の遠洋航海を遂行中
イラン革命防衛隊の船舶が初の遠洋航海を遂行中
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イラン革命防衛隊は現在、初の遠洋航海ミッションを遂行中で、オーシャンライナー「シャヒード・マフダヴィ」号は赤道を超え、南半球へ入った。イランのタスニム通信が報じた。 2024年5月4日, Sputnik 日本
2024-05-04T18:24+0900
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オーシャンライナー「シャヒード・マフダヴィ」号は2023年3月にイスラム革命防衛隊艦隊に入った。重量2100トン以上、全長240メートル、幅27メートル。最新のレーダー、地対地、地対空ミサイルシステムを搭載している他、イランの船舶としては初の遠距離弾道ミサイルを装備している。
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イラン革命防衛隊の船舶が初の遠洋航海を遂行中
イラン革命防衛隊は現在、初の遠洋航海ミッションを遂行中で、オーシャンライナー「シャヒード・マフダヴィ」号は赤道を超え、南半球へ入った。イランのタスニム通信が報じた。
「イラン革命防衛隊の『シャヒード・マフダヴィ』号は赤道を通過し、南半球に入った。航行距離とミッションの種類から見れば、この航海はイラン革命防衛隊の初の遠洋航海といえる」
オーシャンライナー「シャヒード・マフダヴィ」号は2023年3月にイスラム革命防衛隊艦隊に入った。重量2100トン以上、全長240メートル、幅27メートル。最新のレーダー、地対地、地対空ミサイルシステムを搭載している他、イランの船舶としては初の遠距離弾道ミサイルを装備している。