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ロシア内務省がゼレンスキーの指名手配を発表
ロシア内務省がゼレンスキーの指名手配を発表
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ロシア内務省がウクライナ大統領のウラジーミル・ゼレンスキーの指名手配を開始した。指名手配の記載は同省のデータベースに5月4日付けで現れた。 2024年5月4日, Sputnik 日本
2024-05-04T21:47+0900
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ロシア内務省の指名手配者データベースには「ウラジーミル・アレクサンドロヴィチ・ゼレンスキー（1978年1月25日生まれ）。刑事事件の容疑者として指名手配中」と書かれているが、容疑の内容については記載されていない。
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ロシア内務省がゼレンスキーの指名手配を発表
ロシア内務省がウクライナ大統領のウラジーミル・ゼレンスキーの指名手配を開始した。指名手配の記載は同省のデータベースに5月4日付けで現れた。
ロシア内務省の指名手配者データベースには「ウラジーミル・アレクサンドロヴィチ・ゼレンスキー（1978年1月25日生まれ）。刑事事件の容疑者として指名手配中」と書かれているが、容疑の内容については記載されていない。