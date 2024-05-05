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岸田首相がフランスと中南米の外遊を終えて成果を披露、改憲に向けた意気込みも語る
岸田首相がフランスと中南米の外遊を終えて成果を披露、改憲に向けた意気込みも語る
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フランスや中南米を歴訪した岸田首相はブラジルで記者会見し、OECD（経済開発協力機構）の議論を主導し、生成AIに関する国際的な枠組みを創設したことなどを成果として示し、今後も国際秩序の維持・強化に向けた首脳外交に全力をあげる決意を示した。NHKが報じた。 2024年5月5日, Sputnik 日本
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以下、発言の要旨。
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岸田首相がフランスと中南米の外遊を終えて成果を披露、改憲に向けた意気込みも語る
2024年5月5日, 12:15 (更新: 2024年5月5日, 12:22)
フランスや中南米を歴訪した岸田首相はブラジルで記者会見し、OECD（経済開発協力機構）の議論を主導し、生成AIに関する国際的な枠組みを創設したことなどを成果として示し、今後も国際秩序の維持・強化に向けた首脳外交に全力をあげる決意を示した。NHKが報じた。
最初の訪問先フランスで出席したOECDの閣僚理事会では議長国として気候変動、デジタル・AI、自由貿易、経済安全保障などの課題について議論を主導
日本の呼びかけで生成AIの活用推進と課題の解決に向けたルールづくりを議論する国際的な枠組みを創設
法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持・強化し、「人間の尊厳」を守る世界の実現を目指す
憲法改正に関しては「自民党総裁として申し上げるなら、任期中に憲法改正を実現したいという思いは、いささかも変わりはない」、「時間的制約がある中でも1歩でも議論を前に進めるため最大限努力していきたい」