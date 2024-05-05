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岸田首相がフランスと中南米の外遊を終えて成果を披露、改憲に向けた意気込みも語る

岸田首相がフランスと中南米の外遊を終えて成果を披露、改憲に向けた意気込みも語る

Sputnik 日本

フランスや中南米を歴訪した岸田首相はブラジルで記者会見し、OECD（経済開発協力機構）の議論を主導し、生成AIに関する国際的な枠組みを創設したことなどを成果として示し、今後も国際秩序の維持・強化に向けた首脳外交に全力をあげる決意を示した。NHKが報じた。 2024年5月5日, Sputnik 日本

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以下、発言の要旨。

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