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軍が兵士に復活祭のケーキを用意、つかの間の休息
軍が兵士に復活祭のケーキを用意、つかの間の休息
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ロシア軍の「ドニエプル」部隊に所属するパン職人らはヘルソン州とザポロジエ州の前線で活動するロシア軍関係者のために復活祭のケーキ（クリーチ）を焼いた。 2024年5月5日, Sputnik 日本
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5月5日の復活祭に職人らは隊員全員分のケーキを焼いたという。その数はなんと2000個。ケーキは小麦粉、砂糖、バター、牛乳などで作られ、人工添加物は一切不使用とのこと。ケーキが焼きあがると、軍の司祭らはこれを清め、前線に送ったという。
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軍が兵士に復活祭のケーキを用意、つかの間の休息
2024年5月5日, 13:32 (更新: 2024年5月5日, 14:16)
ロシア軍の「ドニエプル」部隊に所属するパン職人らはヘルソン州とザポロジエ州の前線で活動するロシア軍関係者のために復活祭のケーキ（クリーチ）を焼いた。
5月5日の復活祭に職人らは隊員全員分のケーキを焼いたという。その数はなんと2000個。ケーキは小麦粉、砂糖、バター、牛乳などで作られ、人工添加物は一切不使用とのこと。ケーキが焼きあがると、軍の司祭らはこれを清め、前線に送ったという。