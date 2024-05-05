https://sputniknews.jp/20240505/18333989.html
露軍、ドネツク人民共和国のオチェレティノ解放＝露国防省
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Sputnik 日本
ロシア軍はドネツク人民共和国のオチェレティノ村（アブデーフカ方面）を完全な管理下に置いた。#ロシア 国防省が発表した。 2024年5月5日, Sputnik 日本
2024-05-05T19:33+0900
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2024-05-05T19:33+0900
ウクライナでの露特別軍事作戦
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オチェレティノの解放はロシア軍にとって戦略的に重要。この村は有利な高台に位置しており、 ベルディチとジェルジンスク（トレツク）の2方向へ一度に攻撃を展開するのに便利な拠点となることができる。ウクライナ軍はジェルジンスクからドネツク人民共和国の大都市ゴルロフカを攻撃している。
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ロシア軍はドネツク人民共和国のオチェレティノ村（アブデーフカ方面）を完全な管理下に置いた。#ロシア 国防省が発表した。
オチェレティノの解放はロシア軍にとって戦略的に重要。この村は有利な高台に位置しており、 ベルディチとジェルジンスク（トレツク）の2方向へ一度に攻撃を展開するのに便利な拠点となることができる。ウクライナ軍はジェルジンスクからドネツク人民共和国の大都市ゴルロフカを攻撃している。