日本
ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20240505/18333989.html
露軍、ドネツク人民共和国のオチェレティノ解放＝露国防省
露軍、ドネツク人民共和国のオチェレティノ解放＝露国防省
Sputnik 日本
ロシア軍はドネツク人民共和国のオチェレティノ村（アブデーフカ方面）を完全な管理下に置いた。#ロシア 国防省が発表した。 2024年5月5日, Sputnik 日本
2024-05-05T19:33+0900
2024-05-05T19:33+0900
ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシア
ロシア軍
軍事
ウクライナ
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/05/05/18333829_0:78:3101:1822_1920x0_80_0_0_dd358b172387acd64307ad55e9ce14b1.jpg
オチェレティノの解放はロシア軍にとって戦略的に重要。この村は有利な高台に位置しており、 ベルディチとジェルジンスク（トレツク）の2方向へ一度に攻撃を展開するのに便利な拠点となることができる。ウクライナ軍はジェルジンスクからドネツク人民共和国の大都市ゴルロフカを攻撃している。
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/05/05/18333829_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_1ed53c0202bbe6ca13242621ffe0fa02.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ロシア, ロシア軍, 軍事, ウクライナ
ロシア, ロシア軍, 軍事, ウクライナ

露軍、ドネツク人民共和国のオチェレティノ解放＝露国防省

2024年5月5日, 19:33
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / メディアバンクへ移行露軍、ドネツク人民共和国のオチェレティノ解放＝露国防省
露軍、ドネツク人民共和国のオチェレティノ解放＝露国防省 - Sputnik 日本, 1920, 05.05.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
/
メディアバンクへ移行
サイン
ロシア軍はドネツク人民共和国のオチェレティノ村（アブデーフカ方面）を完全な管理下に置いた。#ロシア 国防省が発表した。
オチェレティノの解放はロシア軍にとって戦略的に重要。この村は有利な高台に位置しており、 ベルディチとジェルジンスク（トレツク）の2方向へ一度に攻撃を展開するのに便利な拠点となることができる。ウクライナ軍はジェルジンスクからドネツク人民共和国の大都市ゴルロフカを攻撃している。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала