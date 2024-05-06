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習主席がパリ到着
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中国の習近平国家主席は5日、国賓訪問のためフランスの首都パリに到着した。中国中央電視台（CCTV）が報じた。 2024年5月6日, Sputnik 日本
2024-05-06T00:14+0900
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習近氏は、フランス訪問中にマクロン仏大統領と重要な地域および国際問題について意見交換する予定だと述べた。欧州メディアによると、マクロン氏は習氏との会談でウクライナ紛争などについて協議する考えだという。
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国際, エマニュエル・マクロン, パリ, フランス, 中国, 習近平
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習主席がパリ到着
中国の習近平国家主席は5日、国賓訪問のためフランスの首都パリに到着した。中国中央電視台（CCTV）が報じた。
習近氏は、フランス訪問中にマクロン仏大統領と重要な地域および国際問題について意見交換する予定だと述べた。
欧州メディアによると、マクロン氏は習氏との会談でウクライナ紛争などについて協議する考えだという。
習氏は5日から10日までの日程でフランス、セルビア、ハンガリーの欧州3カ国を訪問する。