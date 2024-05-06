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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20240506/18336722.html
米国、イスラエルへの弾薬供給を停止　ハマスによる攻撃開始以来初
米国、イスラエルへの弾薬供給を停止　ハマスによる攻撃開始以来初
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昨年10月7日のハマスによるイスラエル攻撃が始まって以来、米政府は初めてイスラエルへの弾薬供給を停止した。米サイト・アクシオスが匿名のイスラエル政府関係者の話として報じた。 2024年5月6日, Sputnik 日本
2024-05-06T07:51+0900
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イスラエル政府関係者らによると、この措置はイスラエル当局に「深刻な懸念」を引き起こしたという。ブリンケン米国務長官が前回イスラエルを訪問した際、ガザ地区南部ラファでの軍事作戦に関して、ネタニヤフ首相と「厳しい会話」をしたと指摘されている。一方、これより前、ガザ地区を視察したイスラエルのガラント国防相はＸ上で、ラファを含むガザ地区で集中的な作戦を開始する指示が「ごく近いうちに出されるだろう」と投稿した。
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米国、イスラエルへの弾薬供給を停止　ハマスによる攻撃開始以来初

2024年5月6日, 07:51
© AP Photo / Israel Defense Forcesイスラエル軍
イスラエル軍 - Sputnik 日本, 1920, 06.05.2024
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昨年10月7日のハマスによるイスラエル攻撃が始まって以来、米政府は初めてイスラエルへの弾薬供給を停止した。米サイト・アクシオスが匿名のイスラエル政府関係者の話として報じた。
イスラエル政府関係者らによると、この措置はイスラエル当局に「深刻な懸念」を引き起こしたという。
ブリンケン米国務長官が前回イスラエルを訪問した際、ガザ地区南部ラファでの軍事作戦に関して、ネタニヤフ首相と「厳しい会話」をしたと指摘されている。
一方、これより前、ガザ地区を視察したイスラエルのガラント国防相はＸ上で、ラファを含むガザ地区で集中的な作戦を開始する指示が「ごく近いうちに出されるだろう」と投稿した。
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