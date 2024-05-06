https://sputniknews.jp/20240506/18336722.html
米国、イスラエルへの弾薬供給を停止 ハマスによる攻撃開始以来初
米国、イスラエルへの弾薬供給を停止 ハマスによる攻撃開始以来初
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昨年10月7日のハマスによるイスラエル攻撃が始まって以来、米政府は初めてイスラエルへの弾薬供給を停止した。米サイト・アクシオスが匿名のイスラエル政府関係者の話として報じた。 2024年5月6日, Sputnik 日本
2024-05-06T07:51+0900
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イスラエル政府関係者らによると、この措置はイスラエル当局に「深刻な懸念」を引き起こしたという。ブリンケン米国務長官が前回イスラエルを訪問した際、ガザ地区南部ラファでの軍事作戦に関して、ネタニヤフ首相と「厳しい会話」をしたと指摘されている。一方、これより前、ガザ地区を視察したイスラエルのガラント国防相はＸ上で、ラファを含むガザ地区で集中的な作戦を開始する指示が「ごく近いうちに出されるだろう」と投稿した。
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米国、イスラエルへの弾薬供給を停止 ハマスによる攻撃開始以来初
昨年10月7日のハマスによるイスラエル攻撃が始まって以来、米政府は初めてイスラエルへの弾薬供給を停止した。米サイト・アクシオスが匿名のイスラエル政府関係者の話として報じた。
イスラエル政府関係者らによると、この措置はイスラエル当局に「深刻な懸念」を引き起こしたという。
ブリンケン米国務長官が前回イスラエルを訪問した際、ガザ地区南部ラファでの軍事作戦に関して、ネタニヤフ首相と「厳しい会話」をしたと指摘されている。
一方、これより前、ガザ地区を視察したイスラエルのガラント国防相はＸ上で、ラファを含むガザ地区で集中的な作戦を開始する指示が「ごく近いうちに出されるだろう」と投稿した。