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戦没者を追悼する「不滅の連隊」、ドイツ、スペイン、トルコ、チュニジアでも開催
戦没者を追悼する「不滅の連隊」、ドイツ、スペイン、トルコ、チュニジアでも開催
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イベントの参加者らは大祖国戦争（1941年ー1945年）で戦った家族などの写真を手に行進した。 2024年5月6日, Sputnik 日本
2024-05-06T07:49+0900
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なお、一部の西側諸国ではロシア軍を象徴する聖ゲオルギー・リボン（黒色とオレンジ色）の携帯が禁止されているため、市民はロシアやソ連の国旗を手に行進した。
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戦没者を追悼する「不滅の連隊」、ドイツ、スペイン、トルコ、チュニジアでも開催
2024年5月6日, 07:49 (更新: 2024年5月6日, 07:59)
イベントの参加者らは大祖国戦争（1941年ー1945年）で戦った家族などの写真を手に行進した。
なお、一部の西側諸国ではロシア軍を象徴する聖ゲオルギー・リボン（黒色とオレンジ色）の携帯が禁止されているため、市民はロシアやソ連の国旗を手に行進した。