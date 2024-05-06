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米出身の戦場ジャーナリスト殺害で容疑者逮捕
米出身の戦場ジャーナリスト殺害で容疑者逮捕
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米国出身の #戦場ジャーナリスト でスプートニクとも協力関係にあったラッセル・ベントリー氏（当時64）が失踪し、その後遺体で発見された事件で、殺害に関与したとみられる容疑者が拘束された。ベントリー氏妻の代理人弁護士の話として、戦場記者グループ「ロシアの春」が6日までに伝えた。 2024年5月6日, Sputnik 日本
2024-05-06T16:30+0900
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米出身の戦場ジャーナリスト殺害で容疑者逮捕
米国出身の #戦場ジャーナリスト でスプートニクとも協力関係にあったラッセル・ベントリー氏（当時64）が失踪し、その後遺体で発見された事件で、殺害に関与したとみられる容疑者が拘束された。ベントリー氏妻の代理人弁護士の話として、戦場記者グループ「ロシアの春」が6日までに伝えた。