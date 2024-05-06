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ニュースを見逃した方のために 過去24時間の国際報道ダイジェスト
ニュースを見逃した方のために 過去24時間の国際報道ダイジェスト
Sputnik 日本
世界では毎日様々な出来事が起こっている。ここでは今日の国際ニュースをダイジェストでお届けする。 2024年5月6日, Sputnik 日本
2024-05-06T23:18+0900
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ニュースを見逃した方のために 過去24時間の国際報道ダイジェスト
世界では毎日様々な出来事が起こっている。ここでは今日の国際ニュースをダイジェストでお届けする。
ウクライナ軍のドローンが露ベルゴロド州の乗用車数台を攻撃し、これにより7人が死亡、40人が負傷した。同州知事が発表。
大型連休最終日となる6日、成田空港は帰国のピークを迎え、約4万6800人が入国する見込み。国内線も東京や大阪に向かう便を中心に混雑が続いていて、多くの便で満席となっている。
ロシアのラブロフ外相はボスニアのATBテレビからの取材に、マクロン仏大統領の説く「原始人的ロシア嫌悪」は欧州のリーダーの地位を得るには必要と説明した。
イスラエル軍は地上戦の開始に備え、ガザ地区南部のラファの東部にいるパレスチナ人に対して、避難を促し始めた。タイムズ・オブ・イスラエル紙が報じた。
ブラジルで洪水による死者数が78人にまで増加。行方不明者は100人を超えた。