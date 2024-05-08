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ドイツ警察、ベルリン自由大学で親パレスチナの活動家らを拘束
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ドイツ警察はベルリン自由大学でパレスチナに対する連帯を表明していた学生らを拘束した。 2024年5月8日, Sputnik 日本
2024-05-08T08:23+0900
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ドイツ・メディアによると、大学では約300人の若者が抗議活動に参加していたという。
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ドイツ警察、ベルリン自由大学で親パレスチナの活動家らを拘束
2024年5月8日, 08:23 (更新: 2024年5月8日, 09:23)
ドイツ警察はベルリン自由大学でパレスチナに対する連帯を表明していた学生らを拘束した。
ドイツ・メディアによると、大学では約300人の若者が抗議活動に参加していたという。