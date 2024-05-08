https://sputniknews.jp/20240508/18354985.html

駐日ロシア大使、伝説の諜報員ゾルゲを追悼

駐日ロシア大使、伝説の諜報員ゾルゲを追悼

Sputnik 日本

戦勝記念日前日の8日、ロシアのニコライ・ノズドレフ駐日大使は東京の多磨霊園を訪れ、戦前に日本で活躍したソ連の伝説的スパイ、リヒャルト・ゾルゲの墓に献花した。 2024年5月8日, Sputnik 日本

2024-05-08T14:56+0900

2024-05-08T14:56+0900

2024-05-08T14:56+0900

ロシア

国際

スパイ、ゾルゲ ソ連、日本、ドイツの軍機密と絡み合った運命

国内

歴史

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/05/08/18355220_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8408de4ecd7737ce65f20c8f5d387e97.jpg

この日は露大使館や通商代表部の職員らのほか、アゼルバイジャン、キルギス、タジキスタン、ウズベキスタンの駐日大使、ベラルーシ、カザフスタンの駐日使節代表者らも追悼に訪れた。ゾルゲは1933年から日本でジャーナリストとして活躍する傍ら、駐日ドイツ大使館に出入りしてソ連側で諜報活動を行った。大祖国戦争（第二次世界大戦の独ソ戦）中の1941年9月には、日本の対ソ不参戦の情報をいち早く掴んだ。これによりソ連は極東の部隊をモスクワ防衛に投入することが可能になり、ナチス・ドイツの進撃を食い止めるのに貢献した。ゾルゲは同年10月に治安維持法違反などの疑いで逮捕。1944年に東京の巣鴨刑務所で死刑が執行された。1964年、ソ連邦英雄の称号を叙勲される。現在、ゾルゲは内縁の妻だった石井花子さん（2000年没）と共に多磨霊園に眠る。

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

ロシア, 国際, スパイ、ゾルゲ ソ連、日本、ドイツの軍機密と絡み合った運命, 国内, 歴史