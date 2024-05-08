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ウクライナ保安庁の督戦隊 動員兵を攻撃か 露司令官が証言
ウクライナ保安庁の督戦隊 動員兵を攻撃か 露司令官が証言
Sputnik 日本
ウクライナ保安庁の督戦隊が、ウクライナ軍の動員兵を攻撃していると、露軍司令官のムッサ・イブラエフ少佐が語った。 2024年5月8日, Sputnik 日本
2024-05-08T21:03+0900
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ウクライナでの露特別軍事作戦
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ウクライナでは国民の徴兵忌避や兵士の相次ぐ脱走などが問題となっている。
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ウクライナ保安庁の督戦隊 動員兵を攻撃か 露司令官が証言
ウクライナ保安庁の督戦隊が、ウクライナ軍の動員兵を攻撃していると、露軍司令官のムッサ・イブラエフ少佐が語った。
「もし後退すれば死刑にされる。味方に殺されるよりは、我々の武器で死ぬほうが簡単だろう。家族に迷惑がかかるから、引き下がろうとしない。彼らには選択肢がないのだ」
ウクライナでは国民の徴兵忌避や兵士の相次ぐ脱走などが問題となっている。