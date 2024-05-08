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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20240508/18357646.html
ウクライナ保安庁の督戦隊　動員兵を攻撃か　露司令官が証言
ウクライナ保安庁の督戦隊　動員兵を攻撃か　露司令官が証言
Sputnik 日本
ウクライナ保安庁の督戦隊が、ウクライナ軍の動員兵を攻撃していると、露軍司令官のムッサ・イブラエフ少佐が語った。 2024年5月8日, Sputnik 日本
2024-05-08T21:03+0900
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ウクライナでは国民の徴兵忌避や兵士の相次ぐ脱走などが問題となっている。
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ウクライナ保安庁の督戦隊　動員兵を攻撃か　露司令官が証言

2024年5月8日, 21:03
ムッサ・イブラエフ少佐
ムッサ・イブラエフ少佐 - Sputnik 日本, 1920, 08.05.2024
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ウクライナ保安庁の督戦隊が、ウクライナ軍の動員兵を攻撃していると、露軍司令官のムッサ・イブラエフ少佐が語った。

「もし後退すれば死刑にされる。味方に殺されるよりは、我々の武器で死ぬほうが簡単だろう。家族に迷惑がかかるから、引き下がろうとしない。彼らには選択肢がないのだ」

ウクライナでは国民の徴兵忌避や兵士の相次ぐ脱走などが問題となっている。
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