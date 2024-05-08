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ニュースを見逃した方のために 過去24時間の国際報道ダイジェスト
ニュースを見逃した方のために 過去24時間の国際報道ダイジェスト
Sputnik 日本
世界では毎日様々な出来事が起こっている。ここでは今日の国際ニュースをダイジェストでお届けする。 2024年5月8日, Sputnik 日本
2024-05-08T22:22+0900
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ニュースを見逃した方のために 過去24時間の国際報道ダイジェスト
世界では毎日様々な出来事が起こっている。ここでは今日の国際ニュースをダイジェストでお届けする。
戦勝記念日前日の8日、ニコライ・ノズドレフ駐日ロシア大使は東京の多磨霊園に眠るソ連の伝説的スパイ、リヒャルト・ ゾルゲの墓に献花した。
トヨタ自動車は8日、2024年3月期の連結決算を発表。営業利益は5兆3529億3400万円（前期比96.4%増）となった。営業利益が5兆円を超えるのは日本企業では初めて。
英製薬大手アストラゼネカは、英オックスフォード大学と共同開発した新型コロナウイルスワクチン「バキスゼブリア」の回収を全世界で開始した。英紙テレグラフが伝えた。
トランプ氏が機密文書を不適切に保管したことをめぐる裁判が無期延期になった。米テレビ局CNBCが報じた。
ロシアは中国と合同の月ステーション用の原子力エネルギー・プラントの開発に着手した。ロシア宇宙企業「ロスコスモス」のボリソフ社長が発表。
グルジア（ジョージア）の治安当局は、外国工作員法に反対する抗議集会を煽動するために外国から資金を提供していると発表。当局の情報によると、現在、国外にいるグルジア国民が集会への参加を目論んでおり、そうした中には、ウクライナで戦闘行為に加わっている人間も含まれている。