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トヨタ営業利益、5兆円超え 日本企業で初
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トヨタ自動車は8日、2024年3月期の連結決算を発表。本業の稼ぎを示す営業利益は5兆3529億3400万円（前期比96.4%増）となった。日本の各メディアによると、日本企業で営業利益が5兆円を超えるは初めて。 2024年5月8日, Sputnik 日本
2024-05-08T15:58+0900
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ハイブリッド車を中心に販売が好調だったほか、円安 により円建てでの利益が押し上げられたことなどが要因とみられている。本業の総収入を示す売上高は45兆953億円（同21.4%増）、本業以外の損益や税金を考慮した後のもうけを示す純利益は4兆9449億円（同101.7%増）といずれも過去最高だった。
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トヨタ営業利益、5兆円超え 日本企業で初
トヨタ自動車は8日、2024年3月期の連結決算を発表。本業の稼ぎを示す営業利益は5兆3529億3400万円（前期比96.4%増）となった。日本の各メディアによると、日本企業で営業利益が5兆円を超えるは初めて。
ハイブリッド車を中心に販売が好調だったほか、円安 により円建てでの利益が押し上げられたことなどが要因とみられている。
本業の総収入を示す売上高は45兆953億円（同21.4%増）、本業以外の損益や税金を考慮した後のもうけを示す純利益は4兆9449億円（同101.7%増）といずれも過去最高だった。