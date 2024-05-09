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【図説】戦勝79周年 ロシアの記念パレードの歴史
【図説】戦勝79周年 ロシアの記念パレードの歴史
Sputnik 日本
今日5月9日、ロシアは大祖国戦争（第二次世界大戦の独ソ戦）でナチス・ドイツに勝利してから79年の記念日を迎えた。首都モスクワの赤の広場では、恒例の記念軍事パレードが行われる。スプートニクは、戦勝記念日成立の背景とパレードの歴史について、インフォグラフィックで振り返る。 2024年5月9日, Sputnik 日本
2024-05-09T10:29+0900
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インフォグラフィック, ロシア, 戦勝記念パレード, инфографика
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【図説】戦勝79周年 ロシアの記念パレードの歴史
今日5月9日、ロシアは大祖国戦争（第二次世界大戦の独ソ戦）でナチス・ドイツに勝利してから79年の記念日を迎えた。首都モスクワの赤の広場では、恒例の記念軍事パレードが行われる。スプートニクは、戦勝記念日成立の背景とパレードの歴史について、インフォグラフィックで振り返る。