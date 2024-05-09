https://sputniknews.jp/20240509/18362106.html
【図説】ロシア新政府成立の流れ
【図説】ロシア新政府成立の流れ
Sputnik 日本
3月の大統領選で再選を果たしたロシアのウラジーミル・プーチン大統領が7日、通算5期目の大統領に就任した。また、就任に伴い、ミシュスチン内閣が総辞職した。一方、前大臣と副首相は新政権の発足まで任務を続行することになっている。ロシア連邦政府の成立について、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。 2024年5月9日, Sputnik 日本
2024-05-09T06:04+0900
2024-05-09T06:04+0900
2024-05-09T06:04+0900
インフォグラフィック
ロシア
政治
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/05/08/18359544_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_55e5bf4e4308a3ad978d698fe0f1a2fd.png
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/05/08/18359544_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3e174caa599f9059f83cdff8b965eb33.png
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
インフォグラフィック, ロシア, 政治, инфографика
インフォグラフィック, ロシア, 政治, инфографика
【図説】ロシア新政府成立の流れ
3月の大統領選で再選を果たしたロシアのウラジーミル・プーチン大統領が7日、通算5期目の大統領に就任した。また、就任に伴い、ミシュスチン内閣が総辞職した。一方、前大臣と副首相は新政権の発足まで任務を続行することになっている。ロシア連邦政府の成立について、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。