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日本の「国の借金」、1297兆1615億円
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日本の「国の借金」が過去最大を更新した。国債と借入金、政府短期証券を合計した政府の債務が3月末時点で1297兆1615億円となり、前年同期から26兆6625億円増えた。日本財務省が10日、発表した。 2024年5月10日, Sputnik 日本
2024-05-10T21:52+0900
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財務省によると、2022年度末から26兆6625億円増えた。 8年連続で過去最大を更新した。内訳は国債が1157兆1009億円、借入金が48兆5613億円、政府短期証券が91兆4993億円。ℹ防衛費や社会保障費の増加、物価高対策を盛り込んだ補正予算などで国債の発行が膨らんだことが響いたという。
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日本の「国の借金」、1297兆1615億円
日本の「国の借金」が過去最大を更新した。国債と借入金、政府短期証券を合計した政府の債務が3月末時点で1297兆1615億円となり、前年同期から26兆6625億円増えた。日本財務省が10日、発表した。
財務省によると、2022年度末から26兆6625億円増えた。 8年連続で過去最大を更新した。
内訳は国債が1157兆1009億円、借入金が48兆5613億円、政府短期証券が91兆4993億円。
ℹ防衛費や社会保障費の増加、物価高対策を盛り込んだ補正予算などで国債の発行が膨らんだことが響いたという。