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モスクワで戦勝記念日を祝う花火が打ち上げ
モスクワで戦勝記念日を祝う花火が打ち上げ
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大祖国戦争勝利79周年を記念し、モスクワでは花火が打ち上げられた。 2024年5月10日, Sputnik 日本
2024-05-10T07:53+0900
2024-05-10T08:07+0900
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現地時間の9日22時（日本時間10日）にお祭りの花火がモスクワの空を彩った。国防省によると、10分間で祝砲が30発発射されたほか、首都の夜空を多彩な色の花火、約9千発が飾った。花火は口径105mmから310mmの筒から打ち上げられたほか、大祖国戦争でも使用されたZiS-3 76mm野砲が祝砲では使用された。
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モスクワで戦勝記念日を祝う花火が打ち上げ

2024年5月10日, 07:53 (更新: 2024年5月10日, 08:07)
© Sputnik / Maksim Blinov / メディアバンクへ移行モスクワで戦勝記念日を祝う花火が打ち上げ
モスクワで戦勝記念日を祝う花火が打ち上げ - Sputnik 日本, 1920, 10.05.2024
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大祖国戦争勝利79周年を記念し、モスクワでは花火が打ち上げられた。
現地時間の9日22時（日本時間10日）にお祭りの花火がモスクワの空を彩った。
国防省によると、10分間で祝砲が30発発射されたほか、首都の夜空を多彩な色の花火、約9千発が飾った。
花火は口径105mmから310mmの筒から打ち上げられたほか、大祖国戦争でも使用されたZiS-3 76mm野砲が祝砲では使用された。
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