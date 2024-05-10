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モスクワで戦勝記念日を祝う花火が打ち上げ
モスクワで戦勝記念日を祝う花火が打ち上げ
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大祖国戦争勝利79周年を記念し、モスクワでは花火が打ち上げられた。 2024年5月10日, Sputnik 日本
2024-05-10T07:53+0900
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現地時間の9日22時（日本時間10日）にお祭りの花火がモスクワの空を彩った。国防省によると、10分間で祝砲が30発発射されたほか、首都の夜空を多彩な色の花火、約9千発が飾った。花火は口径105mmから310mmの筒から打ち上げられたほか、大祖国戦争でも使用されたZiS-3 76mm野砲が祝砲では使用された。
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モスクワで戦勝記念日を祝う花火が打ち上げ
2024年5月10日, 07:53 (更新: 2024年5月10日, 08:07)
大祖国戦争勝利79周年を記念し、モスクワでは花火が打ち上げられた。
現地時間の9日22時（日本時間10日）にお祭りの花火がモスクワの空を彩った。
国防省によると、10分間で祝砲が30発発射されたほか、首都の夜空を多彩な色の花火、約9千発が飾った。
花火は口径105mmから310mmの筒から打ち上げられたほか、大祖国戦争でも使用されたZiS-3 76mm野砲が祝砲では使用された。