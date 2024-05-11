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欧州の歌合戦、イスラエル歌手の決勝出場を受け抗議活動
欧州の歌合戦、イスラエル歌手の決勝出場を受け抗議活動
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スウェーデン南部のマルメで開かれているヨーロッパの歌合戦「ユーロビジョン・ソングコンテスト」(Eurovision )ではパレスチナ・ガザ... 2024年5月11日, Sputnik 日本
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このイベントは昨今、西側寄りのイベントとして認識されている。ロシアはウクライナ危機以降、参加を禁止されているが、欧米が支援するイスラエルは参加を許されている。
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欧州の歌合戦、イスラエル歌手の決勝出場を受け抗議活動
2024年5月11日, 09:56 (更新: 2024年5月11日, 10:13)
スウェーデン南部のマルメで開かれているヨーロッパの歌合戦「ユーロビジョン・ソングコンテスト」(Eurovision )ではパレスチナ・ガザ 地区への侵攻を続けるイスラエル出身の歌手、エデン・ゴランさん（20）が11日に開催される決勝への進出を決めた。これを受け、歌手が滞在するホテルを親パレスチナの活動家らが包囲し、イベントへの参加を妨害しようとしている。
このイベントは昨今、西側寄りのイベントとして認識されている。ロシアはウクライナ危機以降、参加を禁止されているが、欧米が支援するイスラエルは参加を許されている。