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ウクライナ南部の戦線でロシア軍が戦勝記念日を祝うビラを配布し、花火を発射
ウクライナ南部の戦線でロシア軍が戦勝記念日を祝うビラを配布し、花火を発射
Sputnik 日本
戦勝記念日を記念し、ロシアのドローン操作チームがゼレンスキー体制の管理下にある南部ニコポリ市とザポロジエ市でロシア軍を象徴する聖ゲオルギー・リボンを投下したほか、夜空に祝賀の花火を発射した。 2024年5月11日, Sputnik 日本
2024-05-11T07:32+0900
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ロシアでは伝統的に5月9日が戦勝記念日となっているが、ウクライナは脱ロシア化を進めており、欧州と同じく5月8日に戦勝記念日を祝っている。
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ウクライナ南部の戦線でロシア軍が戦勝記念日を祝うビラを配布し、花火を発射

2024年5月11日, 07:32 (更新: 2024年5月11日, 07:36)
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戦勝記念日を記念し、ロシアのドローン操作チームがゼレンスキー体制の管理下にある南部ニコポリ市とザポロジエ市でロシア軍を象徴する聖ゲオルギー・リボンを投下したほか、夜空に祝賀の花火を発射した。
ロシアでは伝統的に5月9日が戦勝記念日となっているが、ウクライナは脱ロシア化を進めており、欧州と同じく5月8日に戦勝記念日を祝っている。
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