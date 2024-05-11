https://sputniknews.jp/20240511/18377268.html
中国軍幹部の交流団来日へ、自衛隊基地を視察＝笹川平和財団
中国軍幹部の交流団来日へ、自衛隊基地を視察＝笹川平和財団
Sputnik 日本
笹川平和財団は自衛隊と中国軍の中堅幹部による交流事業を14日から20日に日本で開催する。産経新聞が報じた。 2024年5月11日, Sputnik 日本
2024-05-11T12:00+0900
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中国軍の佐官級幹部20人が来日し、防衛省や航空自衛隊小牧基地（愛知県小牧市）、海上自衛隊舞鶴基地（京都府舞鶴市）などを視察する。交流事業はコロナ禍の中断を経て2023年に再開されていた。2023年7月に自衛隊の代表団が訪中したが、中国側は同年9月に予定されていた来日を見送った。東京電力福島第1原発処理水の海洋放出による影響と見られている。
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中国軍幹部の交流団来日へ、自衛隊基地を視察＝笹川平和財団
笹川平和財団は自衛隊と中国軍の中堅幹部による交流事業を14日から20日に日本で開催する。産経新聞が報じた。
中国軍の佐官級幹部20人が来日し、防衛省や航空自衛隊小牧基地（愛知県小牧市）、海上自衛隊舞鶴基地（京都府舞鶴市）などを視察する。
交流事業はコロナ禍の中断を経て2023年に再開されていた。2023年7月に自衛隊の代表団が訪中したが、中国側は同年9月に予定されていた来日を見送った。東京電力福島第1原発処理水の海洋放出による影響と見られている。