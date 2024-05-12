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ロシアの集合住宅に宇軍のミサイルの破片が直撃＝露国防省
ロシアの集合住宅に宇軍のミサイルの破片が直撃＝露国防省
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ロシアの防空システムは同国西部の都市ベルゴロドの集合住宅に対するウクライナのテロ攻撃を撃退したが、撃墜したミサイルの破片が集合住宅に直撃し、損害を与えた。ロシア国防省が12日、発表した。 2024年5月12日, Sputnik 日本
2024-05-12T19:30+0900
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ロシアの防空システムはウクライナ軍の戦術ミサイルシステム「トーチカU」から発射された6発、多連装ロケット砲RM-70「ヴァンピール」から発射された4発、多連装ロケット砲システム「オリハー」から発射された2発を破壊した。撃墜した「トーチカU」ミサイルの破片が集合住宅に直撃し、損害を与えた。
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ロシアの集合住宅に宇軍のミサイルの破片が直撃＝露国防省
2024年5月12日, 19:30 (更新: 2024年5月12日, 19:31)
ロシアの防空システムは同国西部の都市ベルゴロドの集合住宅に対するウクライナのテロ攻撃を撃退したが、撃墜したミサイルの破片が集合住宅に直撃し、損害を与えた。ロシア国防省が12日、発表した。
ロシアの防空システムはウクライナ軍の戦術ミサイルシステム「トーチカU」から発射された6発、多連装ロケット砲RM-70「ヴァンピール」から発射された4発、多連装ロケット砲システム「オリハー」から発射された2発を破壊した。撃墜した「トーチカU」ミサイルの破片が集合住宅に直撃し、損害を与えた。