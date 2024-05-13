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ロシア下院 10人の副首相候補を承認

ロシア下院 10人の副首相候補を承認

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5月13日、国家会議（ロシア下院）は副首相候補を承認した。第一副首相にはデニス・マントゥロフ氏が承認された。 2024年5月13日, Sputnik 日本

2024-05-13T22:20+0900

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国家会議は他9人の副首相候補も承認した。副首相のポストには第一副首相も含め、これまでと同じく、10人が就任する。副首相に承認された9人:

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