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露ベルゴロドで集合住宅崩壊 犠牲者の数が13人に増加
露ベルゴロドで集合住宅崩壊 犠牲者の数が13人に増加
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露ベルゴロド市で12日、ウクライナ軍の砲撃を受けた集合住宅の一部が崩落した。ロシア非常事態省の発表によると、現地時間23時30分の時点で犠牲者の数は13人に達した。 2024年5月13日, Sputnik 日本
2024-05-13T08:00+0900
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救助隊は活動を続け、瓦礫の下から遺体を回収した。また、ベルゴロド州のグラトコフ知事は現地時間21時30分頃、自身のテレグラム・チャンネルで、ウクライナ軍によるベルゴロドへの新たな砲撃により民間人3人が死亡、5人が負傷したと明らかにした。
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露ベルゴロドで集合住宅崩壊 犠牲者の数が13人に増加
露ベルゴロド市で12日、ウクライナ軍の砲撃を受けた集合住宅の一部が崩落した。ロシア非常事態省の発表によると、現地時間23時30分の時点で犠牲者の数は13人に達した。
また、ベルゴロド州のグラトコフ知事は現地時間21時30分頃、自身のテレグラム・チャンネルで、ウクライナ軍によるベルゴロドへの新たな砲撃により民間人3人が死亡、5人が負傷したと明らかにした。