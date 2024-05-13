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金正恩氏、北朝鮮の主要国防企業を訪問 新型狙撃銃を視察
金正恩氏、北朝鮮の主要国防企業を訪問 新型狙撃銃を視察
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北朝鮮の金正恩総書記は、小型兵器を製造する企業を訪問した。試作品を視察し、特に新型狙撃銃に関心を示したという。朝鮮中央通信が報じた。 2024年5月13日, Sputnik 日本
2024-05-13T11:33+0900
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11日から12日にかけて、金正恩氏は国の軍産複合体の主要企業を訪問し、そこで防衛産業分野における党の政策の進捗状況を把握した。金正恩氏は、主要な国防企業は品質を保証した軍事目的の「重要製品」の大量生産に向けて、必要なすべてのことを行うべきだと強調した。
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金正恩氏、北朝鮮の主要国防企業を訪問 新型狙撃銃を視察
北朝鮮の金正恩総書記は、小型兵器を製造する企業を訪問した。試作品を視察し、特に新型狙撃銃に関心を示したという。朝鮮中央通信が報じた。
「金正恩氏は新型の狙撃銃に興味を示し、世界レベルで最高の特性と高い威力を備え、誇りに値する狙撃銃を開発した国の科学者と技術者を高く評価した」
11日から12日にかけて、金正恩氏は国の軍産複合体の主要企業を訪問し、そこで防衛産業分野における党の政策の進捗状況を把握した。
金正恩氏は、主要な国防企業は品質を保証した軍事目的の「重要製品」の大量生産に向けて、必要なすべてのことを行うべきだと強調した。