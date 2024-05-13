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可愛い恐怖！ 犬とじゃれ合うヘラジカ
可愛い恐怖！ 犬とじゃれ合うヘラジカ
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ロシア・モスクワ郊外の国立公園で撮影されたという映像が、SNSに投稿され話題となっている。 2024年5月13日, Sputnik 日本
2024-05-13T17:43+0900
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女性らが犬と散歩中に、ヘラジカの子どもが登場。じゃれ合っているのか、犬を追いかけ回しているのが分かる。角がないとはいえ巨大なヘラジカ。蹴られたらひとたまりもない。映像で見る分には微笑ましいが、現場に居合わせた人たちは気が気でなかったに違いない。
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ロシア・モスクワ郊外の国立公園で撮影されたという映像が、SNSに投稿され話題となっている。
女性らが犬と散歩中に、ヘラジカの子どもが登場。じゃれ合っているのか、犬を追いかけ回しているのが分かる。
角がないとはいえ巨大なヘラジカ。蹴られたらひとたまりもない。映像で見る分には微笑ましいが、現場に居合わせた人たちは気が気でなかったに違いない。