【図説】ロシア政府新内閣の顔ぶれ

プーチン大統領の新任期入りに伴い発足するロシア新内閣の候補者が13日、出そろった。候補者はそれぞれプーチン大統領と再任が決まったミシュスチン首相により指名され、議会が審議・承認する。スプートニクは、再任・新任ともに内閣入りする副首相及び大臣の候補者をインフォグラフィックでまとめた。