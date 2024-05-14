https://sputniknews.jp/20240514/18392139.html
【図説】ロシア政府新内閣の顔ぶれ
【図説】ロシア政府新内閣の顔ぶれ
Sputnik 日本
プーチン大統領の新任期入りに伴い発足するロシア新内閣の候補者が13日、出そろった。候補者はそれぞれプーチン大統領と再任が決まったミシュスチン首相により指名され、議会が審議・承認する。スプートニクは、再任・新任ともに内閣入りする副首相及び大臣の候補者をインフォグラフィックでまとめた。 2024年5月14日, Sputnik 日本
2024-05-14T06:03+0900
2024-05-14T06:03+0900
2024-05-14T06:03+0900
インフォグラフィック
ロシア
政治
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/05/0d/18391983_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a111871ee28ee4431f43b944ac474104.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/05/0d/18391983_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d1e0ac9270d0257e656bcd4e662951d9.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
インフォグラフィック, ロシア, 政治, инфографика
インフォグラフィック, ロシア, 政治, инфографика
【図説】ロシア政府新内閣の顔ぶれ
プーチン大統領の新任期入りに伴い発足するロシア新内閣の候補者が13日、出そろった。候補者はそれぞれプーチン大統領と再任が決まったミシュスチン首相により指名され、議会が審議・承認する。スプートニクは、再任・新任ともに内閣入りする副首相及び大臣の候補者をインフォグラフィックでまとめた。