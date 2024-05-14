https://sputniknews.jp/20240514/18396870.html
米国務長官、予告なしにキエフ訪問
米国務長官、予告なしにキエフ訪問
Sputnik 日本
アントニー・ブリンケン米国務長官が14日、予告なしでウクライナを訪問。キエフに到着した。米政府高官によると、バイデン政権のウクライナ防衛と長期安全保障への取り組みを強調する目的だという。AP通信が報じた。 2024年5月14日, Sputnik 日本
2024-05-14T12:19+0900
2024-05-14T12:19+0900
2024-05-14T12:19+0900
米国
国際
ウクライナ
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/0c/0b/17786471_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_acd7456c65a9a5d7f5625af8b60a11c0.jpg
消息筋によると、ブリンケン氏は2日間の訪問中に面会するウクライナ政府高官や民間団体の関係者に「強い保証のシグナルを送る」という。
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/0c/0b/17786471_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_5da6c8868c2ebd23376c9b8fb260d8de.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
米国, 国際, ウクライナ
米国務長官、予告なしにキエフ訪問
アントニー・ブリンケン米国務長官が14日、予告なしでウクライナを訪問。キエフに到着した。米政府高官によると、バイデン政権のウクライナ防衛と長期安全保障への取り組みを強調する目的だという。AP通信が報じた。
消息筋によると、ブリンケン氏は2日間の訪問中に面会するウクライナ政府高官や民間団体の関係者に「強い保証のシグナルを送る」という。