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米国務長官、予告なしにキエフ訪問
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アントニー・ブリンケン米国務長官が14日、予告なしでウクライナを訪問。キエフに到着した。米政府高官によると、バイデン政権のウクライナ防衛と長期安全保障への取り組みを強調する目的だという。AP通信が報じた。 2024年5月14日, Sputnik 日本
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消息筋によると、ブリンケン氏は2日間の訪問中に面会するウクライナ政府高官や民間団体の関係者に「強い保証のシグナルを送る」という。
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米国務長官、予告なしにキエフ訪問

2024年5月14日, 12:19
© AP Photo / Alex Brandonブリンケン米国務長官
ブリンケン米国務長官 - Sputnik 日本, 1920, 14.05.2024
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アントニー・ブリンケン米国務長官が14日、予告なしでウクライナを訪問。キエフに到着した。米政府高官によると、バイデン政権のウクライナ防衛と長期安全保障への取り組みを強調する目的だという。AP通信が報じた。
消息筋によると、ブリンケン氏は2日間の訪問中に面会するウクライナ政府高官や民間団体の関係者に「強い保証のシグナルを送る」という。
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