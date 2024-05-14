https://sputniknews.jp/20240514/18397256.html
モスクワでカモの親子が引っ越し
モスクワでカモの親子が引っ越し
Sputnik 日本
ロシアの首都モスクワやその郊外で、水場を求めるカモの親子の引っ越しシーズンが始まった。 2024年5月14日, Sputnik 日本
2024-05-14T14:52+0900
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SNSに投稿された映像では、子連れのカモ一家が道路を横断したり、都心部を散歩する様子が収められている。
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モスクワでカモの親子が引っ越し
ロシアの首都モスクワやその郊外で、水場を求めるカモの親子の引っ越しシーズンが始まった。
SNSに投稿された映像では、子連れのカモ一家が道路を横断したり、都心部を散歩する様子が収められている。