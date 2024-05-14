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衆院政倫審 自民44人を審査対象に決定

衆院政倫審 自民44人を審査対象に決定

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自民党派閥の裏金問題をめぐり、衆議院政治倫理審査会（政倫審）は14日、野党が要請した自民党議員44人全員を審査対象にすると決定した。共同通信が伝えた。 2024年5月14日, Sputnik 日本

2024-05-14T15:56+0900

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政倫審は証人喚問とは違い、審査対象となっても本人が出席する義務はない。また、虚偽の答弁をしても法的に罰せられることはない。44人の出席の有無は20日までに意向を確認するという。これまでに衆院政倫審では、岸田首相や安倍派幹部の松野博一前官房長官、西村康稔前経産相ら6人が、参院政倫審でも世耕弘成前参院幹事長（すでに離党）ら3人が審理を受けた。

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