https://sputniknews.jp/20240514/44-18398391.html
衆院政倫審 自民44人を審査対象に決定
衆院政倫審 自民44人を審査対象に決定
Sputnik 日本
自民党派閥の裏金問題をめぐり、衆議院政治倫理審査会（政倫審）は14日、野党が要請した自民党議員44人全員を審査対象にすると決定した。共同通信が伝えた。 2024年5月14日, Sputnik 日本
2024-05-14T15:56+0900
2024-05-14T15:56+0900
2024-05-14T15:56+0900
政治
国内
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/497/52/4975283_0:143:2561:1584_1920x0_80_0_0_67669342c5c46927e0e07adf4d02f838.jpg
政倫審は証人喚問とは違い、審査対象となっても本人が出席する義務はない。また、虚偽の答弁をしても法的に罰せられることはない。44人の出席の有無は20日までに意向を確認するという。これまでに衆院政倫審では、岸田首相や安倍派幹部の松野博一前官房長官、西村康稔前経産相ら6人が、参院政倫審でも世耕弘成前参院幹事長（すでに離党）ら3人が審理を受けた。
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/497/52/4975283_130:0:2431:1726_1920x0_80_0_0_5b26c5c25f15a60bb3d43df7b5eb5074.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
政治, 国内
衆院政倫審 自民44人を審査対象に決定
自民党派閥の裏金問題をめぐり、衆議院政治倫理審査会（政倫審）は14日、野党が要請した自民党議員44人全員を審査対象にすると決定した。共同通信が伝えた。
政倫審は証人喚問とは違い、審査対象となっても本人が出席する義務はない。また、虚偽の答弁をしても法的に罰せられることはない。44人の出席の有無は20日までに意向を確認するという。
これまでに衆院政倫審では、岸田首相や安倍派幹部の松野博一前官房長官、西村康稔前経産相ら6人が、参院政倫審でも世耕弘成前参院幹事長（すでに離党）ら3人が審理を受けた。