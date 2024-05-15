https://sputniknews.jp/20240515/80-18405132.html
平壌に80階建てタワマン 金正恩氏、「愛するお嬢様」と式典参加
平壌に80階建てタワマン 金正恩氏、「愛するお嬢様」と式典参加
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北朝鮮の金正恩国務委員長は、娘のジュエ氏とともに平壌の北に建設された新地区「前衛通り」の竣工式に参加し、テープカットを行った。15日、国営朝鮮中央通信が伝えた。 2024年5月15日, Sputnik 日本
2024-05-15T16:25+0900
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報道では、金委員長が「愛するお嬢様」と参加したと伝えられている。「前衛通り」には80階建てのタワーマンションを含む高層建築が立ち並んでいるという。公開された写真などによると、式典ではコンサートや花火の打ち上げなどが行われた模様だ。
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平壌に80階建てタワマン 金正恩氏、「愛するお嬢様」と式典参加
北朝鮮の金正恩国務委員長は、娘のジュエ氏とともに平壌の北に建設された新地区「前衛通り」の竣工式に参加し、テープカットを行った。15日、国営朝鮮中央通信が伝えた。
報道では、金委員長が「愛するお嬢様」と参加したと伝えられている。「前衛通り」には80階建てのタワーマンションを含む高層建築が立ち並んでいるという。公開された写真などによると、式典ではコンサートや花火の打ち上げなどが行われた模様だ。